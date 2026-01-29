Nýjustu upplýsingar í fjölskylduvandræðum Beckham – Fær 122 milljónir á mánuði frá pabba sínum

Á meðan foreldrar Brooklyn Beckham og systkini hans skemmtu sér saman í París, nutu Brooklyn og eiginkona hans, Nicola Peltz, dýrrar kvöldverðar og vínupplifunar á lúxushóteli í Kaliforníu sem er í uppáhaldi hjá Meghan Markle og Harry Bretaprins.
Parið, sem er í opinberri deilu við Sir David og Victoriu Beckham í kjölfar ágreinings tengdum brúðkaupi þeirra, var myndað við San Ysidro Ranch í Montecito þar sem þau skiptust á kossum.
Á borðinu var opnuð rauðvínsflaska og Brooklyn deildi myndum úr vínkjallaranum, þar á meðal af einu dýrasta eftirréttarvíni heims. Um var að ræða Château d’Yquem frá 1831, sem er metið á um 17 þúsund pund flaskan, en óljóst er hvort þau keyptu það vín eða 1811-árganginn sem seldist á uppboði árið 2012 fyrir um 75 þúsund pund.
Parið sýndi mikla samstöðu og rómantík á Instagram, þar sem þau birtu myndir frá dvölinni á hótelinu sem getur kostað allt að 2.595 dali á nótt. Nicola sást meðal annars í rúminu og á göngu um lóðina með hundinum þeirra, á meðan Brooklyn deildi myndum af glæsilegum matjurtagarði.
Á sama tíma sýndu foreldrar Brooklyn og systkini hans samstöðu í París á tískuvikunni Haute Couture. Victoria Beckham hlaut þar heiðursorðu frönsku menningarreglunnar og þakkaði fjölskyldu sinni, aðeins viku eftir að Brooklyn sagði að hann hygðist ekki sættast við hana.
San Ysidro Ranch er þekktur dvalarstaður hertogahjónanna af Sussex, sem einnig hafa átt þar ítrekaðar heimsóknir og tekið viðtöl. Talið er að þau hafi einnig eytt tíma með Brooklyn og Nicolu síðasta árið og tengst í gegnum sameiginlegan fjölskylduágreining.
Auður föður Nicolu, Nelsons Peltz, er sagður nema um 1,6 milljörðum dala og er meiri en samanlagður auður Beckham-hjónanna. Samkvæmt heimildum fær Nicola allt að eina milljón dala í mánaðarlegan styrk, sem skýrir að parið hafi auðveldlega efni á slíkri lúxusdvöl.