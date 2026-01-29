Njóta lífsins og hún segist elska kónginn – Er að nálgast fertugt en rosalegir magavöðvar hennar vekja athygli

Kærasta knattspyrnustjörnunnar Arturo Vidal vakti mikla athygli á samfélagsmiðlum þegar parið naut sólskinsins saman við sundlaug í heimalandi hans, Chile.
Sonia Isaza, sem er 37 ára gömul og vinsæll líkamsræktaráhrifavaldur frá Kólumbíu, birti myndir þar sem hún sýndi glæsilegt líkamlegt form sitt.
Isaza er með yfir 3,6 milljónir fylgjenda á Instagram og er þekkt fyrir heilbrigðan lífsstíl og mikla áherslu á líkamsrækt.
Hún og Vidal, sem er 38 ára, létu vel að sér í sólinni, klædd í sundföt, og var augljóst að sambandið er enn sterkt. Parið hefur verið saman síðan árið 2019 og deildi sameiginlegri færslu á samfélagsmiðlum á mánudag.
Isaza skrifaði við myndirnar. „Uppáhaldið mitt, sól, vatn og við. Ég elska þig, kóngurinn minn.“
Myndirnar vöktu mikla lukku meðal aðdáenda parsins, sem flykktust í athugasemdir til að hrósa bæði útliti og samheldni þeirra. Vidal, sem á langan og sigursælan feril að baki í evrópskri knattspyrnu, nýtur nú lífsins utan vallar jafnt sem innan hans, með Isaza sér við hlið.