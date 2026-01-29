Liverpool ætlar ekki að kaupa þrátt fyrir öll meiðslin

Liverpool hyggst ekki fara á leikmannamarkaðinn eftir varnarmanni þrátt fyrir að hægri bakvörðurinn Jeremie Frimpong hafi meiðst nýlega. Félagið er ekki þekkt fyrir að bregðast við meiðslum með skyndikaupum, heldur fylgir langtímastefnu sinni og sú nálgun hefur ekki breyst.
Orðrómur um varnarkaup kviknaði fyrr í mánuðinum þegar Conor Bradley var úrskurðaður frá keppni út tímabilið vegna alvarlegra hnémeiðsla. Liverpool telur sig þó hafa næga valkosti til að dekka stöðuna, þar á meðal Joe Gomez, Wataru Endo og Curtis Jones.
Frimpong þurfti að fara af velli í sigri Liverpool gegn Qarabağ í Meistaradeildinni á miðvikudag eftir að hafa gripið um lærið á sér. Gomez missti einnig af leiknum vegna minniháttar meiðsla, en Endo stóð sig vel sem hægri bakvörður það sem eftir lifði leiks.
Gomez og miðvörðurinn Ibrahima Konaté eru væntanlegir aftur á næstu dögum eftir leyfi af persónulegum ástæðum.
Frimpong verður skoraði nánar á næstu dögum, en þjálfarinn Arne Slot gaf í skyn að hann yrði líklega ekki klár gegn Newcastle um helgina.