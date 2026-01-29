Gæti Dembele farið til Sádí Arabíu í sumar?

Saudi Pro League hyggst gera atlögu að franska sóknarmanninum Ousmane Dembélé eftir heimsmeistaramótið í sumar, samkvæmt Sky Sports.
Dembélé, sem er 28 ára gamall, leikur um þessar mundir með Paris Saint-Germain og hefur verið í lykilhlutverki hjá liðinu á undanförnum misserum.
Forráðamenn sádi-arabísku deildarinnar eru sagðir vilja halda áfram að laða til sín heimsþekkta leikmenn á hátindi ferils síns og telja Dembélé passa vel inn í þá stefnu.
Frakkinn hefur mikla reynslu á hæsta stigi, bæði úr Meistaradeild Evrópu og með franska landsliðinu, og hefur áður leikið með félögum á borð við Barcelona og Borussia Dortmund.
Ekki liggur fyrir hvort PSG sé tilbúið að láta Dembélé fara, en fjárhagslegur styrkur félaga í Saudi Pro League gæti gert tilboð þeirra afar aðlaðandi.
Áhugi Sádi-Arabíu undirstrikar áframhaldandi metnað deildarinnar til að festa sig í sessi sem alþjóðlegur áfangastaður stórstjarna í knattspyrnu.