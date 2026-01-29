fbpx
Fimmtudagur 29.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Nóg að gera hjá liði Alberts – Tveir frá Lundúnaliðinu gætu komið fyrir gluggalok

90 Mínútur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni: Ísland í undanúrslitum og augu heimsins eru á Framaranum unga

433
433Sport

Gæti Dembele farið til Sádí Arabíu í sumar?

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 29. janúar 2026 15:30

Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Saudi Pro League hyggst gera atlögu að franska sóknarmanninum Ousmane Dembélé eftir heimsmeistaramótið í sumar, samkvæmt Sky Sports.

Dembélé, sem er 28 ára gamall, leikur um þessar mundir með Paris Saint-Germain og hefur verið í lykilhlutverki hjá liðinu á undanförnum misserum.

Forráðamenn sádi-arabísku deildarinnar eru sagðir vilja halda áfram að laða til sín heimsþekkta leikmenn á hátindi ferils síns og telja Dembélé passa vel inn í þá stefnu.

Frakkinn hefur mikla reynslu á hæsta stigi, bæði úr Meistaradeild Evrópu og með franska landsliðinu, og hefur áður leikið með félögum á borð við Barcelona og Borussia Dortmund.

Ekki liggur fyrir hvort PSG sé tilbúið að láta Dembélé fara, en fjárhagslegur styrkur félaga í Saudi Pro League gæti gert tilboð þeirra afar aðlaðandi.

Áhugi Sádi-Arabíu undirstrikar áframhaldandi metnað deildarinnar til að festa sig í sessi sem alþjóðlegur áfangastaður stórstjarna í knattspyrnu.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Gæti Dembele farið til Sádí Arabíu í sumar?
433Sport
Fyrir 30 mínútum
Nóg að gera hjá liði Alberts – Tveir frá Lundúnaliðinu gætu komið fyrir gluggalok
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Þessi ummæli Victoriu Beckham vekja mikla athygli í ljósi stríðsins við elsta soninn
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Slot tjáir sig um markmiðin fyrir lok gluggans – Nefnir þá þætti sem hann horfir til
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Settur í bann og sektaður um 12 milljónir
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni: Ísland í undanúrslitum og augu heimsins eru á Framaranum unga
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Vita ekki hvort þeir eigi að framlengja við Maguire eða ekki
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Liverpool ætlar ekki að kaupa þrátt fyrir öll meiðslin

Mest lesið

Ummæli Jens Garðars á Alþingi í gær vekja mikla úlfúð – „Fullkomlega ömurlegt“
Ragnhildur hefur áhyggjur af földum faraldri sem spilar stóran þátt í lífi fólks – „Þessu fylgir mikil skömm“
Netverjar forviða yfir aðbúnaði á Litla-Hrauni – „Þetta er ekki fangelsi heldur heimavist“
Setti furðulegt húðflúr á rassinn sinn – Eiginmaðurinn glaður í hvert skipti sem hún fer úr að neðan
Stúlka á Suðurnesjum varð logandi hrædd þegar grímuklæddir menn birtust við heimili hennar

Nýlegt

Stúlka á Suðurnesjum varð logandi hrædd þegar grímuklæddir menn birtust við heimili hennar
Litla-Hraun fangelsi við enda veraldar – „Við treystum engum“
Sorpa sker upp herör gegn utanbæjarfólki – Innleiða bílnúmeralesara og hyggjast rukka grimmt
Galdrakarlinn í Oz – Ævintýrið lifnar við með stórfenglegum og skemmtilegum hætti
Nærfatalína stjörnunnar er komin á markað – „Frá hjarta, heila og brjóstum Sydney Sweeney“
Þetta eru tilnefningar til Íslensku hljóðbókaverðlaunanna 2026
Ljósið flytur í nýtt og rýmra húsnæði á árinu
Talað um að Adam Ægir gæti farið til Sigga Ragga í Færeyjum
U-beygja hjá Roy Keane – Telur nú að félagið eigi að ráða Carrick til framtíðar
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
U-beygja hjá Roy Keane – Telur nú að félagið eigi að ráða Carrick til framtíðar
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Carragher dauðþreyttur á fyrirkomulagi Meistaradeildarinnar eftir að hafa séð mögulega andstæðinga

Carragher dauðþreyttur á fyrirkomulagi Meistaradeildarinnar eftir að hafa séð mögulega andstæðinga
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Segir gærkvöldið eiga að hafa sannað eitt fyrir Arteta – Gyokeres á ekki að vera fyrsti kostur í sóknarlínunni
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Eru að kaupa norska framherjann á 50 milljónir punda
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Jóhannes Karl sagður setja upp harðar reglur í Hafnarfirði – Bannar nikótínpúða á svæðinu

Jóhannes Karl sagður setja upp harðar reglur í Hafnarfirði – Bannar nikótínpúða á svæðinu
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Gerrard skilur vel að stuðningsmenn Liverpool séu pirraðir á þessum ummælum Arne Slot

Gerrard skilur vel að stuðningsmenn Liverpool séu pirraðir á þessum ummælum Arne Slot
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Segja kröfur Sterling þannig að þeir eigi líklega ekki séns
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum

Ríkisstjórnin staðfestir að barir hafi leyfi til að vera opnir lengur

Ríkisstjórnin staðfestir að barir hafi leyfi til að vera opnir lengur
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Nýjustu upplýsingar í fjölskylduvandræðum Beckham – Fær 122 milljónir á mánuði frá pabba sínum
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Með nokkur tilboð á Englandi en líklega á leið til Ítalíu
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

Njóta lífsins og hún segist elska kónginn – Er að nálgast fertugt en rosalegir magavöðvar hennar vekja athygli

Njóta lífsins og hún segist elska kónginn – Er að nálgast fertugt en rosalegir magavöðvar hennar vekja athygli
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum

Fullyrðir að Harry Kane hafi tekið ákvörðun um framtíð sína

Fullyrðir að Harry Kane hafi tekið ákvörðun um framtíð sína
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Staðfestir áhuga Liverpool á franska varnarmanninum
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
West Ham með alla anga úti til að reyna að bjarga sér frá falli
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Sjáðu markið: Markvörðurinn skaut Mourinho og hans mönnum áfram – Frækinn sigur á Real Madrid

Sjáðu markið: Markvörðurinn skaut Mourinho og hans mönnum áfram – Frækinn sigur á Real Madrid
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Svona endaði allt í Meistaradeildinni: Mourinho skákaði Real og fór áfram – Viktor Bjarki skoraði gegn Barca – Þessi lið fara áfram
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Leita leiða til að losa Andre Onana frá Manchester United í sumar
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
United skoðar ungan sóknarmann vegna meiðsla Dorgu
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Setti furðulegt húðflúr á rassinn sinn – Eiginmaðurinn glaður í hvert skipti sem hún fer úr að neðan

Setti furðulegt húðflúr á rassinn sinn – Eiginmaðurinn glaður í hvert skipti sem hún fer úr að neðan
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Magnaður Viktor Bjarki skoraði á útivelli gegn Barcelona – Sjáðu markið

Magnaður Viktor Bjarki skoraði á útivelli gegn Barcelona – Sjáðu markið
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
United gæti mokað inn peningum með því að selja nafnið
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Solskjær mætir til starfa á Englandi

Solskjær mætir til starfa á Englandi
433Sport
Í gær
Arsenal sagt skoða það alvarlega að skipta Gyokeres út í sumar – Sagðir skoða landsliðsmann Argentínu
433Sport
Í gær
Ná sáttum og skólinn axlar ábyrgð á sjálfsvígi stúlkunnar
433Sport
Í gær

Sterling riftir við Chelsea og fær væna summu í sinn vasa

Sterling riftir við Chelsea og fær væna summu í sinn vasa
433Sport
Í gær

City fær góða summu fyrir norska leikmanninn sem er á leið til London

City fær góða summu fyrir norska leikmanninn sem er á leið til London
433Sport
Í gær
KSÍ birtir leikjaniðurröðun þriggja deilda – Svona er dagskráin
433Sport
Í gær
Ward-Prowse í læknisskoðun