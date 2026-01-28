United gæti mokað inn peningum með því að selja nafnið

Manchester United gæti átt von á að fá yfir 175 milljónir punda í tekjur af 10 ára styrktarsamningi um nafnarétt á nýjum Old Trafford-leikvangi, samkvæmt nýrri greiningu innan fótboltans.
Áform félagsins gera ráð fyrir 100.000 manna leikvangi, svokölluðum „New Trafford“, sem myndi opna möguleika á afar verðmætum langtímasamningi um nafnarétt. Talið er að nafnaréttur leikvangsins sé allt að 15 milljónir punda virði á ári, sem er hæsta upphæð í enskri knattspyrnu.
Til samanburðar eru nafnaréttir Wembley-leikvangsins og Emirates Stadium, heimavallar Arsenal, metnir á um 12,5 milljónir punda á ári hvor.
Tölurnar koma fram í European Stadium Naming Rights Fair Market Value Report frá The Sponsor. Þar segir að verðmatið endurspegli umfang endurbyggingarinnar, fyrirhugaða stærð leikvangsins, nútímalega aðstöðu, alþjóðlega aðdáendahóp Manchester United og víðtæka útbreiðslu ensku úrvalsdeildarinnar.
Ef Manchester United heldur núverandi íþróttalegum styrk sínum og eykur alþjóðlega sýnileika sinn með reglulegri þátttöku í Meistaradeild Evrópu, gæti heildarvirði nafnaréttarsamningsins farið vel yfir 175 milljónir punda.