Solskjær mætir til starfa á Englandi

Ole Gunnar Solskjær, fyrrverandi knattspyrnustjóri Manchester United, snýr aftur til Englands í þessari viku vegna starfa sinna fyrir UEFA.
Norðmaðurinn, sem er 52 ára, hefur verið án þjálfarastarfs síðan hann lét af störfum hjá Beşiktaş í ágúst.
Solskjær var orðaður við endurkomu til Manchester United fyrr í mánuðinum eftir að Ruben Amorim var látinn fara. Hann átti viðræður við stjórnendur félagsins um að taka við sem bráðabirgðastjóri út tímabilið, en að lokum var Michael Carrick valinn í hlutverkið.
Solskjær einbeitir sér nú að hlutverki sínu sem tæknilegur eftirlitsmaður UEFA í UEFA Champions League. Hann verður viðstaddur leik Liverpool og Qarabağ á Anfield á miðvikudag. Sigur tryggir Liverpool sæti í útsláttarkeppninni.
Meðal annarra tæknilegra eftirlitsmanna UEFA eru Ange Postecoglou, Gareth Southgate og Roberto Martínez.