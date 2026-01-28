Skiptin að ganga í gegn fyrir rúma sex milljarða

Lucas Paqueta hefur er við það að snúa aftur til Flamengo frá West Ham og munu skiptin ganga í gegn á næstunni. Félögin hafa samið eftir langar viðræður.
Flamengo greiðir um 36 milljónir punda fyrir þennan 28 ára gamla miðjumann, sem gerir hann að dýrasta leikmanni í sögu brasilísku deildarinnar. Paqueta mun skrifa undir fimm ára samning við félagið.
Brasilíumaðurinn mun ferðast síðar í dag og hefur þar með leikið sinn síðasta leik fyrir West Ham. Óvissa um framtíð hans hefur ríkt að undanförnu og hefur hann ekki verið í hóp hjá knattspyrnustjóranum Nuno Espirito Santo í síðustu leikjum.
Paqueta kom til West Ham árið 2022, en hafði lengi haft áhuga á að snúa aftur til heimalandsins. Hann hefur áður leikið í Evrópu með AC Milan og Lyon en snýr nú aftur til Flamengo þar sem ferill hans hófst.
🚨💣 BREAKING: Lucas Paquetá to Flamengo, here we go! Record deal agreed for €42m fee.
West Ham accept the proposal after direct contact with director José Boto today, Paquetá travels later today.
Five year contract. Paquetá volta pra casa. ❤️🖤 pic.twitter.com/IsuGJBqIIa
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2026