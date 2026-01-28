Segir Jóhannes ekki á heimleið heldur söðli hann um innan Danmerkur

Jóhannes Kristinn Bjarnason er líklega á leið til AB Kaupmannahafnar frá Kolding, sem einnig spilar í Danmörku, samkvæmt Sigurði Gísla Bond í Dr. Football.
Jóhannes gekk í raðir Kolding frá KR í sumar en hefur ekki tekist að festa sig í sessi í liðinu. Hefur hann verið orðaður við heimkomu en fer til AB miðað við þessar nýjustu fréttir.
Kolding er um miðja B-deild í Danmörku en AB er á toppi C-deildarinnar og því góðar líkur á að liðin spili í sömu deild í haust.
Fannar Berg Gunnólfsson stýrir AB og með liðinu leika Íslendingarnir Adam Ingi Benediktsson og Ægir Jarl Jónasson.