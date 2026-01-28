fbpx
Miðvikudagur 28.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Ítalski risinn horfir til Bítlaborgarinnar

90 Mínútur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni: Gummi Tóta gerir upp viðburðaríkan atvinnumannaferil og ræðir komandi tíma uppi á Skaga

433
433Sport

Sækjast formlega eftir því að halda HM

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 28. janúar 2026 08:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Brasilía hefur formlega óskað eftir því við FIFA að fá að halda HM félagsliða árið 2029 samkvæmt helstu miðlum.

Beiðnin kom fram á fundi æðstu stjórnenda brasilíska knattspyrnusambandsins með Gianni Infantino, forseta FIFA, sem var staddur í Brasilíu á mánudag.

Infantino var í landinu til að hefja formlega undirbúning fyrir HM kvenna 2027, sem fer fram í átta borgum víðs vegar um Brasilíu.

Bandaríkin héldu fyrsta HM félagsliða síðasta sumar og ef marka má fréttir tóku Infantino og FIFA vel í þá hugmynd að Brasilía héldi næstu útgáfu mótsins 2029.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Sækjast formlega eftir því að halda HM
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Hjörvar varpar fram kenningu um umdeilt útspil Arnars um helgina – „Held að hann sé að reyna að henda þessu frá sér“
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Segir Jóhannes ekki á heimleið heldur söðli hann um innan Danmerkur
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Ítalski risinn horfir til Bítlaborgarinnar
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Hér mætir Ísland Spáni
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Fyrrum leikmaður Arsenal í áhugavert starf
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Ofurtölvan stokkar spilin: Arsenal meistari þrátt fyrir tapið gegn United sem fer í Meistaradeildina – Vonbrigði Liverpool í vændum og algjörar hörmungar hjá Tottenham
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Nýjasta höggið í stríði Beckham-fjölskyldunnar kemur úr óvæntri átt – Sjáðu hvað þeir birtu til bróður síns

Mest lesið

Harmleikurinn í Sviss: Eigendur barsins sem fuðraði upp og kostaði 40 manns lífið kenna ungri þjónustustúlku um
Nýjasta höggið í stríði Beckham-fjölskyldunnar kemur úr óvæntri átt – Sjáðu hvað þeir birtu til bróður síns
Stjörnukokkurinn breytti algjörlega um útlit og fólk er agndofa – „Ég sagði: Mamma, þetta er ég“
Þetta eru 5 dýrustu og 5 ódýrustu póstnúmerin á höfuðborgarsvæðinu
Páll segir sögusagnir á kreiki um að Þórdís Kolbrún sé á leið í nýtt starf

Nýlegt

Galdrakarlinn í Oz – Ævintýrið lifnar við með stórfenglegum og skemmtilegum hætti
Systur sameinaðar í fyrsta sinn síðan faðirinn myrti móður þeirra fyrir 50 árum
Bubbi ósáttur við þáttaröð á RÚV – „Enginn talaði við mig“
Unglingskynlífssena splundraði samstarfi athyglisverðustu bræðra Hollywood
Tilnefningar til Writers Guild-verðlaunanna – Stórmyndir fá ekki tilnefningu fyrir handrit vegna strangra reglna
Harmleikurinn í Sviss: Eigendur barsins sem fuðraði upp og kostaði 40 manns lífið kenna ungri þjónustustúlku um
Nýjasta höggið í stríði Beckham-fjölskyldunnar kemur úr óvæntri átt – Sjáðu hvað þeir birtu til bróður síns
Fullyrt að þetta sé upphæðin sem fari í Hafnarfjörðinn eftir söluna á Sigurði
Forseti Barcelona steinhissa
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Grípa til örþrifaráða til að halda honum frá Liverpool og fleiri stórliðum
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum

Georgina vekur athygli – Aftur heimsótti hún Hvíta húsið en nú fór Ronaldo ekki með

Georgina vekur athygli – Aftur heimsótti hún Hvíta húsið en nú fór Ronaldo ekki með
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Óveður truflar enska boltann
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum
Sjö stuðningsmenn stórliðs látnir eftir hörmulegt rútuslys
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Bruno ætlar ekki að taka ákvörðun um framtíð sína strax

Bruno ætlar ekki að taka ákvörðun um framtíð sína strax
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum

Juventus skoðar þrjá sóknarmenn í enska boltanum

Juventus skoðar þrjá sóknarmenn í enska boltanum
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Endurkoma á Villa Park í kortunum
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Mögulegt byrjunarlið United ef Cole Palmer kæmi næsta sumar

Mögulegt byrjunarlið United ef Cole Palmer kæmi næsta sumar
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Spánverjarnir staðfesta kaup á Sigurði Bjarti
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Rifta samningi og senda hann aftur til Arsenal
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Guardiola hjólar í dómara og segir þá dæma gegn City á þessu tímabili

Guardiola hjólar í dómara og segir þá dæma gegn City á þessu tímabili
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Gengur líka betur utan vallar hjá United – Enginn músaskítur á Old Trafford lengur

Gengur líka betur utan vallar hjá United – Enginn músaskítur á Old Trafford lengur
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Sveinn Aron sagður vera á leið til Ítalíu
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Carragher valdi HM hóp Englands – Skildi stór nöfn eftir
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Var hættur en tekur skóna af hillunni þegar hann er að verða fertugur

Var hættur en tekur skóna af hillunni þegar hann er að verða fertugur
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Vinkona Beckham fjölskyldunnar tók ákvörðun sem hún fagnar í dag – Ræðir málið í miðjum stormi í Beckham fjölskyldunni
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Áfall í herbúðum United – Dorgu verður lengi frá
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Unnustan ákærð fyrir að keyra á gangandi einstakling – Gæti fengið fimm ára fangelsi
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Uppljóstrar um samtal við Carrick fyrir leikinn – Flautaði æfinguna snemma af til að halda í þetta

Uppljóstrar um samtal við Carrick fyrir leikinn – Flautaði æfinguna snemma af til að halda í þetta
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Myndband frá helginni vekur upp mikla kátínu – Hélt á honum eins og litlu barni

Myndband frá helginni vekur upp mikla kátínu – Hélt á honum eins og litlu barni
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Útilokað að hann verði lánaður
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Rekinn fyrir að nota ChatGPT of mikið – Ætlaði að láta menn vaka í 28 klukkutíma af því að gervigreindin lagði það til

Rekinn fyrir að nota ChatGPT of mikið – Ætlaði að láta menn vaka í 28 klukkutíma af því að gervigreindin lagði það til
433Sport
Í gær
Ein fegursta kona heims einhleyp og skildi brjóstahaldarann eftir heima
433Sport
Í gær
City farið að fylgjast vel með stöðu Trent
433Sport
Í gær

Segir umboðsmanninn eiga safn af myndum eftir að hafa lamið hana og nauðgað – Segir hann hafa hótað að drepa alla fjölskylduna

Segir umboðsmanninn eiga safn af myndum eftir að hafa lamið hana og nauðgað – Segir hann hafa hótað að drepa alla fjölskylduna
433Sport
Í gær

Juventus horfir til Manchester United

Juventus horfir til Manchester United
433Sport
Í gær
Bjargvætturinn Barry í Bítlaborginni
433Sport
Í gær
Mokar inn peningum utan vallar þrátt fyrir að lítið gerist innan vallar