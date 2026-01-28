Ná sáttum og skólinn axlar ábyrgð á sjálfsvígi stúlkunnar

Stanford-háskóli hefur náð sátt við fjölskyldu knattspyrnukonunnar Katie Meyer, sem svipti sig lífi árið 2022, eftir að foreldrar hennar sökuðu skólann um að hafa átt þátt í andláti hennar.
Meyer var fyrirliði og markvörður knattspyrnuliðs Stanford Cardinals.
Meyer lést í mars 2022, aðeins nokkrum klukkustundum eftir að hún komst að því að hún gæti átt yfir höfði sér brottvísun úr skólanum vegna atviks þar sem hún hellti heitu kaffi á leikmann í fótboltaliði skólans.
Foreldrar hennar höfðuðu mál gegn Stanford og sökuðu skólann um kerfisbundin mistök og að hafa farið gáleysislega og ábyrgðarlaust með agamál hennar.
Lagadeilan lauk á mánudag þegar samkomulag náðist milli aðila. Fjárhæð sáttarinnar hefur ekki verið gerð opinber. Sem hluti af samkomulaginu mun Stanford hætta að nota treyju númer 19 til minningar um Meyer.
Þá hefur skólinn einnig samþykkt að innleiða meginreglur svonefndra „laga Katie Meyer“, sem foreldrar hennar hafa barist fyrir í kjölfar andláts hennar, með það að markmiði að bæta verklag skóla í agamálum nemenda.
Í þessari frétt er fjallað um þunglyndi og sjálfsvíg. Ef einstaklingar glíma við sjálfsvígshugsanir er bent á Hjálparsíma Rauða krossins 1717 og netspjall Rauða krossins 1717.is. Opið allan sólarhringinn. Einnig má hafa samband við Píeta-samtökin sem veita ókeypis ráðgjöf í síma 552-2218, allan sólarhringinn. Netspjall Heilsuveru þar sem svarar hjúkrunarfræðingur er líka opið frá kl.8-22 alla daga. Fyrir þau sem misst hafa ástvin í sjálfsvígi má fá stuðning í sorg hjá Sorgarmiðstöð og hjá Pieta samtökunum.