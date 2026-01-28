Landsliðskonan skrifaði undir í Flórens

Landsliðsframherjinn Hlín Eiríksdóttir er gengin til liðs við ítalska liðið Fiorentina á láni og mun leika með félaginu út tímabilið.
Hin 25 ára Hlín kemur til Fiorentina frá Leicester, en hún kom til enska liðsins fyrir ári síðan frá sænska félaginu Kristianstad. Hlín hefur alls leikið 20 leiki fyrir Leicester í öllum keppnum síðan hún kom til félagsins.
Hlín er komin til Flórens en nýtt lið hennar undirbýr sig fyrir leik gegn AC Milan í 8-liða úrslitum ítalska bikarsins sem fram fer á morgun.
Önnur landsliðskona, Katla Tryggvadóttir, spilar einnig með Fiorentina, en þær léku einnig saman með Kristianstad.