Brooklyn Beckham birtir fyrstu færsluna eftir að hann hóf stríð við fjölskyldu sína opinberlega – Hefur nú lokað fyrir athugasemdir

Brooklyn Beckham hefur birt færslu á samfélagsmiðlum í fyrsta sinn síðan hann greindi opinberlega frá miklum ágreiningi við foreldra sína, David og Victoriu Beckham.
Í ítarlegri færslu staðfesti hinn 26 ára gamli að hann hefði slitið öll tengsl við foreldra sína og systkini og sakaði þau um að hafa reynt að skaða samband hans við eiginkonu sína, Nicolu Peltz.
Brooklyn hélt því meðal annars fram að móðir hans hefði hagað sér á óviðeigandi hátt í brúðkaupi þeirra og að Victoria hefði hætt við að hanna brúðarkjól Nicolu á síðustu stundu.
Í færslunni eru Brooklyn og Nicola meðal annars með hundi sínum. Brooklyn lokaði fyrir athugasemdir við færsluna skömmu eftir birtingu. Hér að neðan má sjá færsluna, sem inniheldur nokkrar myndir.
(Prófaðu að endurhlaða síðuna ef færslan birtist ekki)
