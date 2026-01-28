Arsenal sagt skoða það alvarlega að skipta Gyokeres út í sumar – Sagðir skoða landsliðsmann Argentínu

Arsenal er sagt vera á höttunum eftir einum eftirsóttasta sóknarmanni Evrópu, þar sem sumarkaupin Viktor Gyökeres hefur átt í erfiðleikum fyrir framan markið. Gyökeres kom til Arsenal frá Sporting í sumar fyrir 64 milljónum punda, en hefur aðeins skorað fimm mörk í 21 leik í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu.
Reyndar hefur hinn 27 ára gamli Svíi ekki skorað úr opnum leik í deildinni síðan í september, sem hefur vakið gagnrýni. Þetta kemur í kjölfar stórkostlegrar frammistöðu hans hjá Sporting, þar sem hann skoraði 97 mörk í 102 leikjum, en aðlögunin að kröfum úrvalsdeildarinnar hefur reynst erfið.
Arsenal er því sagt kanna möguleika á að fá Julián Álvarez til liðs við sig. Álvarez lék áður með Manchester City áður en hann gekk til liðs við Atlético Madrid sumarið 2024. Hann hefur síðan skorað 40 mörk í 85 leikjum og vakið áhuga stórliða á borð við Chelsea og Barcelona.
Samkvæmt TEAMtalk hyggst Arsenal skoða kaup og hefur samkvæmt ESPN gert óformlegar fyrirspurnir um möguleg félagaskipti. Íþróttastjóri Arsenal, Andrea Berta, gæti gegnt lykilhlutverki í viðræðum, enda starfaði hann lengi hjá Atlético Madrid og hefur náin tengsl við umboðsmann leikmannsins.