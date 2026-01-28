fbpx
Miðvikudaginn 28. janúar 2026

Alonso sér fyrir sér að umbylta leikmannahópi Liverpool taki hann við – Salah og Van Dijk yrðu seldir

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 28. janúar 2026 11:00

Getty Images

Xabi Alonso er sagður vilja gera miklar breytingar á liði Liverpool, taki hann við sem stjóri. Liverpool situr nú í sjötta sæti úrvalsdeildarinnar og hefur ekki unnið deildarleik síðan í lok desember. Það er því að hitna undir Arne Slot.

Samkvæmt spænska miðlinum Fichajes er Alonso efstur á óskalista Liverpool fari svo að Slot verði látinn taka pokann sinn. Alonso, sem lék í fimm ár með félaginu, var rekinn frá Real Madrid á dögunum en þar áður hafði hann gert frábæra hluti með Bayer Leverkusen.

Í fréttinni kemur fram að Alonso vilji fá fjóra nýja leikmenn til félagsins, þar á meðal varnarmanninn Micky van de Ven frá Tottenham sem arftaka Virgil van Dijk. Á miðjuna er Adam Wharton hjá Crystal Palace sagður efstur á blaði, en í sóknina vill Alonso fá bæði Bradley Barcola frá PSG og Michael Olise frá Bayern Munchen.

Til að fjármagna kaupin er Alonso sagður tilbúinn að láta fimm leikmenn fara, þar á meðal Ibrahima Konate, Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch, Cody Gakpo og Mohamed Salah.

