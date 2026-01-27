Var hættur en tekur skóna af hillunni þegar hann er að verða fertugur

Fyrrverandi leikmaður Manchester United, Nani, hefur skrifað undir samning við kasakska félagið FC Aktobe. Portúgalski kantmaðurinn, sem er 39 ára gamall, hafði áður lagt skóna á hilluna en hefur nú ákveðið að snúa aftur í atvinnumennsku með eins árs samningi.
Nani lék með Manchester United á árunum 2007 til 2014 og átti stóran þátt í einu sigursælasta tímabili félagsins. Á þeim tíma vann hann fjóra enska meistaratitla og Meistaradeildina árið 2008. Hann skoraði 41 mark og lagði upp 65 í 230 leikjum fyrir Rauðu djöflana.
Eftir dvöl hjá uppeldisfélaginu Sporting Lissabon, sem og félögum á borð við Fenerbahce, Valencia og Lazio, lék Nani víða um heim, meðal annars í Bandaríkjunum, Ítalíu, Ástralíu og Tyrklandi. Síðasta félag hans áður en hann hætti var Estrela da Amadora í Portúgal, sem hann yfirgaf í nóvember 2024.
„Ég er mjög ánægður með að ganga til liðs við FC Aktobe og hlakka til að leggja mitt af mörkum til þróunar félagsins og knattspyrnunnar í Kasakstan,“ sagði Nani. FC Aktobe telur komu hans styrkja bæði félagið og alþjóðlega ímynd kasakskrar knattspyrnu.