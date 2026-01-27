fbpx
Þriðjudagur 27.janúar 2026

Gengur líka betur utan vallar hjá United – Enginn músaskítur á Old Trafford lengur

90 Mínútur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni: Gummi Tóta gerir upp viðburðaríkan atvinnumannaferil og ræðir komandi tíma uppi á Skaga

433
433Sport

Var hættur en tekur skóna af hillunni þegar hann er að verða fertugur

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 27. janúar 2026 12:00

Lesa nánar

Fyrrverandi leikmaður Manchester United, Nani, hefur skrifað undir samning við kasakska félagið FC Aktobe. Portúgalski kantmaðurinn, sem er 39 ára gamall, hafði áður lagt skóna á hilluna en hefur nú ákveðið að snúa aftur í atvinnumennsku með eins árs samningi.

Nani lék með Manchester United á árunum 2007 til 2014 og átti stóran þátt í einu sigursælasta tímabili félagsins. Á þeim tíma vann hann fjóra enska meistaratitla og Meistaradeildina árið 2008. Hann skoraði 41 mark og lagði upp 65 í 230 leikjum fyrir Rauðu djöflana.

Eftir dvöl hjá uppeldisfélaginu Sporting Lissabon, sem og félögum á borð við Fenerbahce, Valencia og Lazio, lék Nani víða um heim, meðal annars í Bandaríkjunum, Ítalíu, Ástralíu og Tyrklandi. Síðasta félag hans áður en hann hætti var Estrela da Amadora í Portúgal, sem hann yfirgaf í nóvember 2024.

„Ég er mjög ánægður með að ganga til liðs við FC Aktobe og hlakka til að leggja mitt af mörkum til þróunar félagsins og knattspyrnunnar í Kasakstan,“ sagði Nani. FC Aktobe telur komu hans styrkja bæði félagið og alþjóðlega ímynd kasakskrar knattspyrnu.

