Óveður truflar enska boltann

Þremur leikjum í ensku deildakeppnunum sem áttu að fara fram í kvöld hefur verið frestað vegna veðurs, þar sem stormurinn Chandra gengur yfir Bretland.

Í C-deildinni var leik Port Vale og AFC Wimbledon frestað eftir skoðun dómara á Vale Park. Dómarinn Ben Toner mat völlinn óleikhæfan vegna mikils vatns á yfirborðinu.

Í D-deildinni hefur leik Cheltenham Town og Gillingham einnig verið frestað vegna slæms ástands vallarins á Whaddon Road.

Þá var leik Barrow og Oldham frestað af öryggisástæðum, þar sem sterkur vindur og vindhviður töldust ógna öryggi áhorfenda á SO Legal Stadium.

