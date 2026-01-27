Mögulegt byrjunarlið United ef Cole Palmer kæmi næsta sumar

fbpx
Þriðjudagur 27.janúar 2026

Juventus skoðar þrjá sóknarmenn í enska boltanum

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 27. janúar 2026 15:00

Cole Palmer er nú orðaður við Manchester United en kappinn er sagður þreyttur á lífinu í London og vill færast nær fjölskyldu sinni.

Palmer, sem er fæddur og uppalinn í Manchester, er sagður myndi taka vel í áhuga frá United, félagi sem hann studdi sem barn.

Palmer saknar heimabæjar síns, Wythenshawe, og heimsækir reglulega fjölskyldu og vini. Hann hefur aðeins verið í byrjunarliði í 11 leikjum á tímabilinu vegna þrálátra nárameiðsla og var ekki í leikmannahópi Chelsea í 3-1 sigri gegn Crystal Palace um helgina.

Yfirmaður knattspyrnumála hjá United, Jason Wilcox, þekkir Palmer vel frá tíma sínum hjá City-akademíunni og hefur áður lýst mikilli trú á hæfileika hans.

Með komu Palmer myndi breiddin í sóknarleik United aukast mikið en svona gæti byrjunarlið United litið út á næstu leiktíð.

