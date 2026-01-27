Hér mætir Ísland Spáni

fbpx
Þriðjudagur 27.janúar 2026

Fyrrum leikmaður Arsenal í áhugavert starf

Helgi Fannar Sigurðsson
Þriðjudaginn 27. janúar 2026 22:00

Íslenska kvennalandsliðið mætir Spáni á Estadio Municipal Castalia í Castellon þriðjudaginn 3. mars.

Þetta er fyrsti leikur liðsins í undankeppni HM 2027, en liðið mætir svo Englandi á City Ground í Nottingham laugardaginn 7. mars.

Miðasala á þann leik hefst í hádeginu á fimmtudag og er hlekkur hér.

Til að geta keypt miða á leikinn þurfa miðakaupendur að stofna sinn eigin aðgang á miðasöluvefnum. Nauðsynlegt er að sá aðgangur sé uppfærður með réttu heimilisfangi miðakaupenda, þ.á.m. í hvaða landi það býr.

Hægt er að kaupa 8 miða í einu.

