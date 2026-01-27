fbpx
Þriðjudagur 27.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Juventus horfir til Manchester United

90 Mínútur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni: Gummi Tóta gerir upp viðburðaríkan atvinnumannaferil og ræðir komandi tíma uppi á Skaga

433
433Sport

Juventus horfir til Manchester United

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 27. janúar 2026 07:00

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Juventus er meðal þeirra félaga sem eru að skoða möguleikann á að fá Joshua Zirkzee, sóknarmann Manchester United, til liðs við sig. Þetta kemur fram hjá Sky á Ítalíu. Ítalska stórveldið er að meta stöðuna á markaðnum eftir að viðræður um Youssef En Nesyri hafa strandað um helgina.

Zirkzee er nú á lista Juventus ásamt Jean-Philippe Mateta, á meðan félagið veltir fyrir sér næstu skrefum sínum ef samningar um En Nesyri ganga endanlega ekki upp. Áhugi Roma á hollenska landsliðsmanninum er einnig vel þekktur og hefur verið til umræðu um tíma.

Zirkzee hefur ekki verið í leikmannahóp Manchester United í síðustu tveimur leikjum liðsins í ensku úrvalsdeildinni, gegn Manchester City og Arsenal.

Samkvæmt Sky Sports News voru stjórnendur United meðvitaðir um áhuga Roma, en félagið er þó ekki talið vera að leita að sölu á leikmanninum í þessum glugga.

Einnig hefur komið fram að Zirkzee vilji helst vera áfram hjá United. Þó ber að nefna að þessi afstaða var tekin á meðan Ruben Amorim stýrði liðinu, en Michael Carrick hefur nú tekið við sem bráðabirgðastjóri og hefur hingað til ekki notað Zirkzee.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Juventus horfir til Manchester United
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Bjargvætturinn Barry í Bítlaborginni
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Mokar inn peningum utan vallar þrátt fyrir að lítið gerist innan vallar
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Fullyrða að Cole Palmer vilji fara til Manchester United
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Áhugaverð ummæli Arnars – Hefur ekki neinn áhuga á því að ná árangri með aðferðum Lars og Heimis
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Sveinn Guðjohnsen riftir samningi sínum í Noregi
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Ekki bara á Old Trafford sem allt getur míglekið – Þetta gerðist hjá stórliði í Evrópu um helgina
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Möguleiki á því að Cunha fái bann fyrir fagn sitt gegn Arsenal

Mest lesið

Beckham sendir væna sneið á son sinn eftir helgina – „Er allt í lagi hjá þér?“
Stefán Einar um „landskjálftann mikla“ um helgina – „Annað eins hefur ekki sést í háa herrans tíð“
Bubbi ósáttur við þáttaröð á RÚV – „Enginn talaði við mig“
Myndband: Ótrúlegt framferði – Mannasaur makað á grindverk fyrir utan heimili í Garðinum
Stundar kynlíf með eiginmanninum á hverjum einasta degi og opinberar ástæðuna

Nýlegt

Sólveig Anna ósátt – „Ef ég fæ ekki skýr svör innan tveggja sólarhringa neita ég að borga þetta helvítis útvarpsgjald“
Saga var ekki viss hvort hún ætti að fara á stefnumótið en hugsaði: „Hann er klámstjarna, ég verð eiginlega að prófa einu sinni“
Guðmundur einlægur: „Ég átti bara erfitt með að horfa í augun á konunni minni á þessum tíma því mér leið eins og ég væri bara búinn að skemma framtíðina okkar“
Bretum gróflega misboðið vegna ummæla Trump og krefjast afsökunarbeiðni
Stuðningsmenn Arsenal brjálaðir – Átti liðið að fá vítaspyrnu í gær?
„Maður á að tækla raunveruleikann edrú“
Allar líkur á að Norðmaðurinn flytji frá Manchester til London á næstu dögum
Forsetinn segir samkomulag nálgast
Kanye biðst afsökunar á hegðun sinni og biður um skilning – „Ég missti tökin á raunveruleikanum“
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Allar líkur á að Norðmaðurinn flytji frá Manchester til London á næstu dögum
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum

Forsetinn segir samkomulag nálgast

Forsetinn segir samkomulag nálgast
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum
Rekinn úr starfi eftir dapurt gengi
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum
Of margir skallaboltar áttu líklega stóran þátt í andláti hans
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum

Wenger segir eitthvað sérstakt vera að gerast hjá United

Wenger segir eitthvað sérstakt vera að gerast hjá United
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum

Hafnaði evrópsku stórliði fyrir Íslendingaliðið

Hafnaði evrópsku stórliði fyrir Íslendingaliðið
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Endurvekja áhuga sinn á Maguire
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Arteta segir mönnum að sýna úr hverju þeir eru gerðir – „Óvenjulegt og sárt“

Arteta segir mönnum að sýna úr hverju þeir eru gerðir – „Óvenjulegt og sárt“
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Kristall Máni skrifar undir hjá Frey – „Hef þroskast og tekið stór skref“
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Aftur komnir í umræðuna um Rashford fyrir sumarið
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Terry skálaði fyrir tapi Arsenal á samfélagsmiðlum

Terry skálaði fyrir tapi Arsenal á samfélagsmiðlum
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Garnacho orðaður við endurkomu

Garnacho orðaður við endurkomu
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Goðsögn Arsenal gagnrýnir Arteta og segir þetta hafa kostað gegn United
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Stundar kynlíf með eiginmanninum á hverjum einasta degi og opinberar ástæðuna
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Keane harður við Carrick þrátt fyrir ótrúlega byrjun

Keane harður við Carrick þrátt fyrir ótrúlega byrjun
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Sjáðu hvað leikmaður United sendi stuðningsmanni Arsenal eftir dramatíkina í gær
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Aron Jó fikrar sig áfram sem umboðsmaður – Sást í Noregi í dag
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Gummi Tóta var búinn að pakka í töskur þegar allt fór í vaskinn – „Að einhverju leyti það klikkaðasta sem ég hef upplifað“
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

U-beygja og Liverpool dregur sig úr viðræðunum

U-beygja og Liverpool dregur sig úr viðræðunum
433Sport
Í gær

Hugsanlegar vendingar í deilu Beckham-fjölskyldunnar – Brooklyn býðst ótrúleg upphæð fyrir að gera þetta

Hugsanlegar vendingar í deilu Beckham-fjölskyldunnar – Brooklyn býðst ótrúleg upphæð fyrir að gera þetta
433Sport
Í gær
Guðmundur upplifði heimþrá – „Einveran átti ekkert sérstaklega vel við mig“
433Sport
Í gær

Nefnir eina svekkelsið tengt íslenska landsliðinu – „Að lokum er ég ótrúlega stoltur“

Nefnir eina svekkelsið tengt íslenska landsliðinu – „Að lokum er ég ótrúlega stoltur“
433Sport
Í gær
„Félagslega séð í raun eina eftirsjá mín á ferlinum“
433Sport
Í gær
Guðmundur lýsir erfiðum tíma í New York á meðan heimsfaraldrinum stóð – „Ég var rekinn heim af löggunni“
433Sport
Fyrir 2 dögum

Opnar sig um stirt samband við Óla Kristjáns – „Við náðum ekki alveg saman“

Opnar sig um stirt samband við Óla Kristjáns – „Við náðum ekki alveg saman“
433Sport
Fyrir 2 dögum

Gefur lítið fyrir gagnrýni vegna tónlistarinnar – „Trúðu mér, ég hef alveg fengið þetta í andlitið“

Gefur lítið fyrir gagnrýni vegna tónlistarinnar – „Trúðu mér, ég hef alveg fengið þetta í andlitið“
433Sport
Fyrir 2 dögum
Carragher sakar stuðningsmenn Liverpool um virðingaleysi
433Sport
Fyrir 2 dögum
Hafna því að Real hafi sagt Trent að koma sér burt