Grípa til örþrifaráða til að halda honum frá Liverpool og fleiri stórliðum

Bayern Munchen reynir allt til að halda Dayot Upamecano hjá félaginu, en hann verður samningslaus í sumar.
Miðvörðurinn verður samningslaus í sumar og er sagður á blaði hjá liðum eins og Real Madrid, Liverpool og Paris Saint-Germain fyrir sumarið.
Bild segir Bayern hins vegar hafa boðið Upamecano 20 milljóna evra árslaun og 20 milljónir evra í undirskriftarbónus ef hann krotar undir nýjan samning.
Þá yrði 65 milljóna evra klásúla í samningnum ef Upamecano vill fara síðar meir. Kappinn er 27 ára gamall og hefur verið á mála hjá Bayern síðan 2021.