Endurkoma á Villa Park í kortunum

Aston Villa er í viðræðum um að fá miðjumanninn Douglas Luiz aftur til félagsins, aðeins 18 mánuðum eftir að hann gekk til liðs við Juventus.
Villa er að leita að miðjumanni á láni eftir að hafa samþykkt 18 milljóna punda kaup á Tammy Abraham frá Besiktas.
Þörfin fyrir styrkingu á miðjunni er meðal annars vegna meiðsla hjá Boubacar Kamara, sem er úr leik út tímabilið, og John McGinn. Luiz, sem er fyrrverandi leikmaður Villa, hefur lítið spilað á þessu tímabili og er til taks til að skipta um lánsfélag frá Nottingham Forest.
Talið er að varanleg kaup myndu kosta mun lægri upphæð en þær 43 milljónir punda sem Villa fékk fyrir Luiz þegar hann var seldur til Juventus í júní 2024. Luiz er enn samningsbundinn Juventus til ársins 2029.