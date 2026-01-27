Carragher valdi HM hóp Englands – Skildi stór nöfn eftir

Jamie Carragher valdi sitt enska landslið fyrir Heimsmeistaramótið á mánudagskvöldið og voru meðal annars Kobbie Mainoo og Jordan Henderson í hans hópi.
Heimsmeistaramótið hefst eftir innan við 140 daga og mun Thomas Tuchel tilkynna sinn hóp fyrir það, í mars verður síðasta tækifæri hans til að skoða leikmenn sína áður en valið er staðfest.
Ekki hefur verið ákveðið hvort hópurinn verði skipaður 23 eða 26 leikmönnum, en búist er við að talan verði áfram 26 líkt og á HM 2022 og EM 2024.
Carragher, sem er sérfræðingur hjá Sky Sports, valdi 26 leikmenn í þættinum Monday Night Football. Auk Mainoo og Henderson voru meðal annarra Jordan Pickford, Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Declan Rice, Bukayo Saka og fyrirliðinn Harry Kane í hópnum.
Hann byrjaði á að velja tíu „örugga“ leikmenn, þar á meðal Jude Bellingham, þrátt fyrir að hann hafi verið gagnrýndur af Tuchel fyrir framkomu sína á vellinum.
Stór nöfn voru skild eftir eins og sjá má á hópnum hér að neðan.
Markverðir: Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford
Varnarmenn: Reece James, Lewis Hall, Luke Shaw, Tino Livramento, Trent Alexander-Arnold, Ezri Konsa, Marc Guehi, Trevoh Chalobah, Harry Maguire
Miðjumenn: Declan Rice, Jordan Henderson, Elliot Anderson, Kobbie Mainoo, Adam Wharton
Sóknarmenn: Harry Kane, Ollie Watkins, Bukayo Saka, Cole Palmer, Marcus Rashford, Anthony Gordon, Jude Bellingham, Morgan Rogers, Phil Foden