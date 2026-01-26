U-beygja og Liverpool dregur sig úr viðræðunum

Andy Robertson mun ekki ganga til liðs við Tottenham eftir allt saman, samkvæmt enskum fjölmiðlum.
Skoski landsliðsfyrirliðinn hefur verið sterklega orðaður frá Liverpool, en samningur hans rennur út næsta sumar. Er hann ekki í eins stóru hlutverki og áður.
Tottenham hafði áhuga á að fá Robertson til liðs við sig til að bæta reynslu og leiðtogahæfni við hópinn, en Liverpool hefur nú ákveðið að draga sig út úr viðræðum.
Samkvæmt The Times telur Liverpool framlag Robertson enn mikilvægt og vill ekki missa reynslumikinn leikmann á miðju tímabili.
Liverpool tapaði 3-2 gegn Bournemouth um helgina og er utan Meistaradeildarsæta í ensku úrvalsdeildinni sem stendur.