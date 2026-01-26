Gummi Tóta var búinn að pakka í töskur þegar allt fór í vaskinn – „Að einhverju leyti það klikkaðasta sem ég hef upplifað“

Guðmundur Þórarinsson, atvinnu- og landsliðsmaður til margra ára og nýjasti leikmaður ÍA, var gestur Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.
Eftir að hafa yfirgefið Norrköping árið 2019 fór Guðmundur til New York City í MLS-deildinni. Hann var þó nálægt því að enda annars staðar.
„Ég var búinn að vera umboðsmannalaus í tvö ár og ég hafði þann grun að ég hefði getað farið frá Norrköping aðeins fyrr, en það endar með því að ég spila út samninginn minn og ætla ekki að framlengja. Við tekur að einhverju leyti það klikkaðasta sem ég hef upplifað. Nú er ég að tala um hluti utan vallar. Maður var svolítið saklaus strákur frá Íslandi og kunni ekki alveg leikinn tengt þessu öllu.
Ég var á leið til Tyrklands, búinn að pakka í töskur og bóka flug en svo kemur upp eitthvað umboðsmannadæmi sem ég get ekki alveg útskýrt. Það var einhver annar umboðsmaður sem var búinn að eigna sér að ég kæmi þangað og ætlaði í mál við klúbbinn því þeir vildu að þetta færi í gegnum einhvern annan umboðsmann. Það slaufast allt,“ sagði Guðmundur.
„Ég fékk margar fyrirspurnir um hitt og þetta en er án umboðsmanns, sem var algjörlega galið á þessum tímapunti. Ég kunni náttúrulega ekkert á þetta sjálfur. Ég vissi að New York hafði fylgst með mér lengi, þeir voru með sænskan scout. Ég enda á að fara þangað í gegnum sænskan umboðsmann. Þetta var geðveikur tími að mörgu leyti,“ sagði Guðmundur, sem varð MLS-meistari með New York í lok árs 2021.
