fbpx
Mánudagur 26.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Stuðningsmenn Arsenal brjálaðir – Átti liðið að fá vítaspyrnu í gær?

90 Mínútur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni: Gummi Tóta gerir upp viðburðaríkan atvinnumannaferil og ræðir komandi tíma uppi á Skaga

433
433Sport

Forsetinn segir samkomulag nálgast

Helgi Fannar Sigurðsson
Mánudaginn 26. janúar 2026 17:00

Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Lucas Paqueta er nálægt því að ganga í raðir Flamengo í heimalandinu, Braslíu, samkvæmt forseta félagsins.

Hinn 28 ára gamli Paqueta vill burt frá West Ham og aftur heim, en hann er einmitt uppalinn hjá Flamengo.

Talið er að West Ham vilji fá um 40 milljónir punda fyrir hann og nú segir Luiz Eduardo Babtista að samkomulag nálgist.

„Við erum nálægt því að semja. Við erum að ræða hvernig greiðslum verður háttað en við erum búinn að semja um margt,“ segir Babtista.

Auk West Ham og Flamengo hefur Paqueta spilað með AC Milan og Lyon á ferlinum, en hann hefur verið á Englandi síðan 2022. Varð hann Sambandsdeildarmeistari með West Ham vorið 2023.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Forsetinn segir samkomulag nálgast
433Sport
Fyrir 30 mínútum
Stuðningsmenn Arsenal brjálaðir – Átti liðið að fá vítaspyrnu í gær?
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Allar líkur á að Norðmaðurinn flytji frá Manchester til London á næstu dögum
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Rekinn úr starfi eftir dapurt gengi
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Of margir skallaboltar áttu líklega stóran þátt í andláti hans
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Wenger segir eitthvað sérstakt vera að gerast hjá United
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Hafnaði evrópsku stórliði fyrir Íslendingaliðið
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Endurvekja áhuga sinn á Maguire

Mest lesið

Bubbi ósáttur við þáttaröð á RÚV – „Enginn talaði við mig“
Stundar kynlíf með eiginmanninum á hverjum einasta degi og opinberar ástæðuna
Borðaði ekkert nema fiskmeti í heilan mánuð – Áhrifin á heilsuna voru þessi
Hugsanlegar vendingar í deilu Beckham-fjölskyldunnar – Brooklyn býðst ótrúleg upphæð fyrir að gera þetta
Lyktaði undarlega árum saman en ástandið hefur lagast

Nýlegt

Sólveig Anna ósátt – „Ef ég fæ ekki skýr svör innan tveggja sólarhringa neita ég að borga þetta helvítis útvarpsgjald“
Saga var ekki viss hvort hún ætti að fara á stefnumótið en hugsaði: „Hann er klámstjarna, ég verð eiginlega að prófa einu sinni“
Guðmundur einlægur: „Ég átti bara erfitt með að horfa í augun á konunni minni á þessum tíma því mér leið eins og ég væri bara búinn að skemma framtíðina okkar“
Bretum gróflega misboðið vegna ummæla Trump og krefjast afsökunarbeiðni
Segir bæjarstjóra víkja sér undan því að svara fyrir hrakningasögu Barnaskóla Kársness
Segir íslensk yfirvöld hafa tekið að sér hlutverk skúrksins í máli rússnesku tvíburanna – „Er þetta það sem við viljum“
Endurvekja áhuga sinn á Maguire
Arteta segir mönnum að sýna úr hverju þeir eru gerðir – „Óvenjulegt og sárt“
Segist hafa verið rænd röddinni eftir réttarhöldin frægu – „Og það er vandamálið“
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Aftur komnir í umræðuna um Rashford fyrir sumarið
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum

Terry skálaði fyrir tapi Arsenal á samfélagsmiðlum

Terry skálaði fyrir tapi Arsenal á samfélagsmiðlum
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Garnacho orðaður við endurkomu
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Goðsögn Arsenal gagnrýnir Arteta og segir þetta hafa kostað gegn United
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Stundar kynlíf með eiginmanninum á hverjum einasta degi og opinberar ástæðuna

Stundar kynlíf með eiginmanninum á hverjum einasta degi og opinberar ástæðuna
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Keane harður við Carrick þrátt fyrir ótrúlega byrjun

Keane harður við Carrick þrátt fyrir ótrúlega byrjun
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Sjáðu hvað leikmaður United sendi stuðningsmanni Arsenal eftir dramatíkina í gær
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Aron Jó fikrar sig áfram sem umboðsmaður – Sást í Noregi í dag

Aron Jó fikrar sig áfram sem umboðsmaður – Sást í Noregi í dag
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Gummi Tóta var búinn að pakka í töskur þegar allt fór í vaskinn – „Að einhverju leyti það klikkaðasta sem ég hef upplifað“
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
U-beygja og Liverpool dregur sig úr viðræðunum
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum

Hugsanlegar vendingar í deilu Beckham-fjölskyldunnar – Brooklyn býðst ótrúleg upphæð fyrir að gera þetta

Hugsanlegar vendingar í deilu Beckham-fjölskyldunnar – Brooklyn býðst ótrúleg upphæð fyrir að gera þetta
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Guðmundur upplifði heimþrá – „Einveran átti ekkert sérstaklega vel við mig“

Guðmundur upplifði heimþrá – „Einveran átti ekkert sérstaklega vel við mig“
433Sport
Í gær
Nefnir eina svekkelsið tengt íslenska landsliðinu – „Að lokum er ég ótrúlega stoltur“
433Sport
Í gær
„Félagslega séð í raun eina eftirsjá mín á ferlinum“
433Sport
Í gær

Guðmundur lýsir erfiðum tíma í New York á meðan heimsfaraldrinum stóð – „Ég var rekinn heim af löggunni“

Guðmundur lýsir erfiðum tíma í New York á meðan heimsfaraldrinum stóð – „Ég var rekinn heim af löggunni“
433Sport
Í gær
Opnar sig um stirt samband við Óla Kristjáns – „Við náðum ekki alveg saman“
433Sport
Í gær
Gefur lítið fyrir gagnrýni vegna tónlistarinnar – „Trúðu mér, ég hef alveg fengið þetta í andlitið“
433Sport
Fyrir 2 dögum
Carragher sakar stuðningsmenn Liverpool um virðingaleysi
433Sport
Fyrir 2 dögum

Hafna því að Real hafi sagt Trent að koma sér burt

Hafna því að Real hafi sagt Trent að koma sér burt
433Sport
Fyrir 2 dögum

Guðmundur þakklátur fyrir fyrsta skrefið – „Smá heppni falin í því hvar þú lendir og hvernig þér líður“

Guðmundur þakklátur fyrir fyrsta skrefið – „Smá heppni falin í því hvar þú lendir og hvernig þér líður“
433Sport
Fyrir 2 dögum
Hæsta verðlaunafé sem sést hefur hjá konunum
433Sport
Fyrir 2 dögum

Ólgan eykst í London – Ætla sér að fara ódýra leið til að fylla skarð stjörnunnar

Ólgan eykst í London – Ætla sér að fara ódýra leið til að fylla skarð stjörnunnar
433Sport
Fyrir 2 dögum
„Guð minn góður, við þurfum eiginlega að fara að tala um eitthvað annað því mig langar að hoppa upp í næstu vél aftur“
433Sport
Fyrir 2 dögum
Margir stuðningsmenn Liverpool hissa
433Sport
Fyrir 2 dögum

Virðist slá á kjaftasögurnar um Cole Palmer

Virðist slá á kjaftasögurnar um Cole Palmer
433Sport
Fyrir 2 dögum

Gummi Tóta: „Mér fannst það að einhverju leyti ósanngjarnt og vitlaust“

Gummi Tóta: „Mér fannst það að einhverju leyti ósanngjarnt og vitlaust“
433Sport
Fyrir 2 dögum
Englendingar búnir að velja sér svæði á HM í Bandaríkjunum – Verða þrjár þjóðir í sömu borg
433Sport
Fyrir 2 dögum
Guðmundur einlægur: „Ég átti bara erfitt með að horfa í augun á konunni minni á þessum tíma því mér leið eins og ég væri bara búinn að skemma framtíðina okkar“