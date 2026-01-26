Endurvekja áhuga sinn á Maguire

West Ham hefur augastað á Harry Maguire, sem verður samningslaus hjá Manchester United í sumar.
Football Insider greinir frá þessu, en West Ham hefur áður haft augastað á þessum reynslumikla miðverði.
Maguire hefur byrjað báða leikina undir bráðabirgðastjórans Michael Carrick og gert vel, en hann og United þurfa að taka ákvörðun um framtíð hans.
Ljóst er að Maguire, sem gekk í raðir United frá Leicester 2019, getur að óbreyttu farið frítt þegar samningurinn hans rennur út í sumar og hyggst West Ham nýta sér það.