Aron Jó fikrar sig áfram sem umboðsmaður – Sást í Noregi í dag

Aron Jóhannsson reynir fyrir sér hjá umboðsskrifstofunni Stellar þessa dagana. Þetta staðfestir hann í samtali við 433.is.
Eins og flestir vita var Aroni tjáð eftir síðustu leiktíð hér heima að Valur myndi ekki nýta sér krafta hans á komandi leiktíð þó svo að hann eigi eitt ár eftir af samning.
Nú gæti þessi fyrrum atvinnu- og landsliðsmaður Bandaríkjanna verið á leið í nýtt hlutverk, en hann hefur verið til aðstoðar hjá Stellar undanfarið og ætlar að meta hvort starf sem umboðsmaður heilli hann.
Kristall Máni Ingason er að skrifa undir hjá Íslendingaliði Brann í Noregi og mátti sjá Aron með honum þar í landi í dag.
Aron hefur spilað á Íslandi með Val síðan 2022, en hann lék með Lech Poznan, Hammarby, Werder Bremen, AZ Alkmaar og AGF í atvinnumennsku.