Sunnudagur 25.janúar 2026

Carragher sakar stuðningsmenn Liverpool um virðingaleysi

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni: Gummi Tóta gerir upp viðburðaríkan atvinnumannaferil og ræðir komandi tíma uppi á Skaga

Opnar sig um stirt samband við Óla Kristjáns – „Við náðum ekki alveg saman"

Sunnudaginn 25. janúar 2026 07:00

Guðmundur Þórarinsson, atvinnu- og landsliðsmaður til margra ára og nýjasti leikmaður ÍA, var gestur Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.

Árið 2014 var Guðmundur fenginn frá Sarpsborg í Noregi til Norsjælland í Danmörku, þar sem Ólafur Kristjánsson var við stjórnvölinn. Samband þeirra var ekki alltaf dans á rósum.

„Það var aðeins erfitt, við náðum ekki alveg saman, eins og gengur og gerist,“ sagði Guðmundur.

„Horfandi til baka, án þess að segja allt sem ég hugsa, var þetta örugglega erfitt fyrir Óla. Hann er þarna að fá Íslending og fékk svo nokkra Íslendinga. Ég held það sé erfið nálgun hvernig hann á að tækla það. Þetta er svolítið eins og það kæmi Færeyingur að þjálfa á Íslandi og fengi 2-3 Færeyinga, það væri örugglega erfið staða að vera í.

En ég var ekkert alltaf sáttur við samskiptin og hvernig þeim var háttað, en það er bara eins og það er. Maður þarf líka að horfa í spegil og bera ábyrgð á sjálfum sér. Maður var enn ungur og brothættari en maður er í dag. Það voru margir þættir sem spiluðu inn í að mér leið ekki alveg nógu vel þarna. Svo spilar inn í að það voru fleiri möguleikar í boði svo maður fer að hugsa hvort maður hafi tekið rétta ákvörðun,“ sagði Guðmundur enn fremur, en lið í Hollandi, Tyrklandi og Belgíu höfðu reynt að fá hann einnig.

„Ég var einhvern tímann með smá sleggjur um Óla í einhverju podkasti og sé smá eftir því, en hann átti alveg skilið smá skot,“ sagði Guðmundur að endingu um málið og hló.

Þátturinn er í spilaranum.

Hide picture