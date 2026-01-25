Guðmundur lýsir erfiðum tíma í New York á meðan heimsfaraldrinum stóð – „Ég var rekinn heim af löggunni“

fbpx
Sunnudagur 25.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Carragher sakar stuðningsmenn Liverpool um virðingaleysi

Sunnudaginn 25. janúar 2026 10:30

Guðmundur Þórarinsson, atvinnu- og landsliðsmaður til margra ára og nýjasti leikmaður ÍA, var gestur Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.

Guðmundur flutti til New York til að spila með New York City í MLS-deildinni árið 2020, skömmu áður en heimsfaraldur skall á. Það var ekkert grín að vera í borginni á þeim tíma, enda útgöngubann og mikil óvissa.

„Það var bara eitt það versta í heiminum (reglur vegna Covid í New York). Ég fæ 10-14 daga af frelsi og rétt kem mér af hóteli inn á íbúð, vissi náttúrulega ekkert að þetta væri að fara að gerast en ég var fljótur að finna mér íbúð. Svo þegar þetta fer allt af stað, ég var bara með rúm og fjóra stóla við eitthvað matarborð. Ég var ekki með sófa og þetta voru bara 2-3 mánuðir af inniveru og einhverju stórfurðulegu,“ sagði Guðmundur.

„Maður vissi ekkert hvað þetta yrðu margir dagar og á endanum urðu þetta þrír mánuðir þar sem við vorum ekkert að hittast, vorum bara heima hjá okkur.“

Guðmundur kynntist nýjum liðsfélögum eðlilega lítið á þessum tíma.

„Eftir svona mánuð eða 6 vikur hringdi ég í liðsfélaga minn í einhverri neyð: „Get ég komið og drukkið einn einn kaffibolla því ég er ekki búinn að hitta manneskju í sex vikur.“ Þetta var rosalegt og alveg erfitt, að vera kominn í nýtt land, nýtt umhverfi, þekkja engan og vera bókstaflega bara inni í íbúðinni sinni.

Það var bara útgöngubann. Þú máttir fara í búðarferð og kaupa í ísskápinn. Ég ætlaði að fara út að hlaupa en löggan var bara á vappinu og ef þau sáu fólk sem var út á hlaupa var það bara sent heim. Ég var rekinn heim 2-3 af löggunni en slapp örugglega í tíu skipti.“

Þátturinn er í spilaranum.

