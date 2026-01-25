fbpx
Sunnudagur 25.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Carragher sakar stuðningsmenn Liverpool um virðingaleysi

90 Mínútur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni: Gummi Tóta gerir upp viðburðaríkan atvinnumannaferil og ræðir komandi tíma uppi á Skaga

433
433Sport

„Félagslega séð í raun eina eftirsjá mín á ferlinum"

433
Sunnudaginn 25. janúar 2026 12:30

Mynd: DV/KSJ

Guðmundur Þórarinsson, atvinnu- og landsliðsmaður til margra ára og nýjasti leikmaður ÍA, var gestur Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.

Guðmundur lék með Norrköping frá 2017 til 2019 og átti góðu gengi að fagna í Svíþjóð, varð liðið næstum meistari á öðru ári hans.

„Við vorum á tímapunkti með besta liðið í Svíþjóð en náðum ekki að taka síðasta skrefið og vinna deildina sem félagslega séð er í raun eina eftirsjá mín á ferlinum, að hafa ekki landað titlinum í Svíþjóð, það væri gaman að eiga það líka,“ sagði Guðmundur, sem hefur lyft titlum í Armeníu, Bandaríkjunum og Noregi.

video
play-sharp-fill

„Það kom augnablik þar sem var ekki hægt að spila við okkur, völtuðum bara yfir anstæðinga okkar með boltann,“ sagði hann um lið Norrköping á þessum tíma.

„Mér fannst líka vanta smá í hugarfarið innan klúbbsins að taka þetta síðasta skref, þetta var mjög rekið allt og þeir voru skynsamir, hugsuðu til langs tíma. En ef þú ert með svona gott lið og svona nálægt því þarftu stundum að taka ákvarðanir til styttri tíma og lyfta titlinum. Það gekk ekki eftir en þetta var frábær tími og þarna voru frábærir strákar sem ég tala enn við í dag.“

Þátturinn er í spilaranum.

Hide picture