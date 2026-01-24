Margir stuðningsmenn Liverpool hissa

Stuðningsmenn Liverpool hafa sett spurningamerki við þann vilja félagsins að leyfa Andy Robertson að ganga til liðs við Tottenham strax í þessum mánuði.
Lið Arne Slot hefur fengið fyrirspurn frá Tottenham um möguleg félagaskipti í janúarglugganum, eftir að Thomas Frank missti varnarmanninn Ben Davies úr leik út tímabilið vegna ökklabrots.
Með hliðsjón af samningsstöðu Robertson, vilja hans til að fá skýrleika um framtíð sína og virðingu Liverpool fyrir þeirri þjónustu sem hann hefur veitt félaginu, hafa forráðamenn liðsins hafið viðræður á frumstigi.
Liverpool leggur áherslu á að viðræðurnar séu enn á byrjunarstigi og engin niðurstaða hafi náðst, þó rætt sé um mögulegt kaupverð fyrir sölu strax í þessum mánuði. Upphaflega stóð til hjá Tottenham að reyna að fá Robertson í sumar þegar hann yrði samningslaus.
Samkvæmt enskum blöðum ganga viðræður þó hratt fyrir sig og yrði samningur að veruleika myndi Liverpool missa einn sinn lengst starfandi leikmann, en Robertson gekk til liðs við félagið árið 2017.
Margir stuðningsmenn hafa lýst óánægju sinni á samfélagsmiðlum og spurt hvers vegna félagið myndi kveðja reynslumikinn lykilmenn mitt í tímabilinu.