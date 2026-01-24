Guðmundur einlægur: „Ég átti bara erfitt með að horfa í augun á konunni minni á þessum tíma því mér leið eins og ég væri bara búinn að skemma framtíðina okkar“

Guðmundur Þórarinsson, atvinnu- og landsliðsmaður til margra ára og nýjasti leikmaður ÍA, var gestur Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.
Guðmundur spilaði með New York tímabilin 2020 og 2021. Hann gerði svokallaðan 2+1 samning en félagið vildi ekki hafa Íslendinginn á sömu launum á þriðja árinu. Því fór hann annað, tilboðin voru mörg en Guðmundur sér eftir því hvernig hann bar sig að á þessum tíma.
„Það var launastrúktúr þarna og þeim fannst þetta aðeins of hátt fyrir vinstri bakvörð. Ég var búinn að gera allt mitt og við unnum titilinn. En þeir vildu tala um einhverjar aðrar leiðir að samning. En mín skoðun var sú að ef þeir vildu ekki taka þetta ár þá myndi ég bara leit annað, ofan í það að ég horfði aðeins í það að vera í Evrópu út af landsliðinu, þar sem ég var kominn í hlutverk. Það varð niðurstaðan.
Ég veit ekki hversu mörg tilboð ég fékk úr MLS eftir að það kom upp að ég myndi ekki framlengja við New York en ég var alveg orðinn viss um að fara aftur til Evrópu. Þarna kemur í raun versti kaflinn minn tengt öllu utan vallar og umboðsmönnum. Ég get alveg setið hérna í dag og sagt að ég var mjög vitlaus hvernig ég tæklaði það allt og ekki með nógu mikla reynslu og ekki nógu góður í að leita mér aðstoðar,“ sagði Guðmundur og hélt áfram.
„Það endar þannig að ég fæ fullt af góðum tilboðum en vorum í sambandi við þrjú önnur lið. Við báðir töldum best að hafna öllum tilboðum sem voru að koma og bíða eftir að eitt af þessum þremur liðum myndu koma með tilboð. Við veðjuðum bara á það og fannst allar líkur á að það myndi ganga.
Það sem gerist er að ég afþakka það sem er á leiðinni í þessum janúarglugga, segi bara nei takk. Svo dettur fyrsta liðið út, næsta og þriðja og það sem gerist er að ég sit eftir í febrúar og bara, guð minn góður, það klikkaði allt. Ég fór á þriggja mánaða díl til Álaborgar, sem er frábært félag, en það voru miklu stærri hlutir í gangi og þessi þrjú félög voru stærri en Álaborg að öllu leyti,“ sagði Guðmundur.
Aðspurður sagði hann svo að liðin þrjú sem hann beið eftir hafi verið Panathinaikos í Grikklandi, Werder Bremen í Þýskalandi og Los Angeles Galaxy í Bandaríkjunum, engin smá félög. Það hjálpaði ekki til að tíminn í Danmörku var enginn dans á rósum.
„Ég meiðist tvisvar þarna og guð minn góður, ég átti bara erfitt með að horfa í augun á konunni minni á þessum tíma því mér leið eins og ég væri bara búinn að skemma framtíðina okkar að einhverju leyti, þetta var bara það brútal.
Sem betur fer kemur mjög spennandi tilboð frá Grikklandi. En þetta var erfiðasti tíminn á ferlinum og að einhverju leyti skemmdi ég aðeins ferilinn minn þarna því ég kunni ekki alveg á þetta og hvernig allt virkar,“ sagði Guðmundur einlægur.
