Neitar að biðjast afsökunar og bendir á dæmi um frammistöður

Goðsögn Manchester United, Paul Scholes, segist ekki ætla að biðjast afsökunar á ummælum sínum um varnarmanninn Lisandro Martínez, en orðaskipti þeirra hafa haldið áfram eftir Manchester-slaginn um helgina.
Scholes og fyrrverandi liðsfélagi hans Nicky Butt gerðu grín að Martínez í hlaðvarpi sínu fyrir leikinn gegn Manchester City. Þar sögðu þeir að barátta Argentínumannsins við Erling Haaland væri svo ójöfn að Norðmaðurinn gæti einfaldlega tekið Martínez upp og hent honum í markið.
Þrátt fyrir þessi orð stóð Martínez sig frábærlega í 2-0 sigri United, þar sem honum tókst að halda Haaland í skefjum. Að leik loknum skoraði Martínez á Scholes og Butt að heimsækja sig og endurtaka ummælin augliti til auglitis.
Á nýjasta þætti hlaðvarpsins hélt Nicky Butt áfram hörðum tón og sagði Martínez einfaldlega að þroskast. Scholes tók í sama streng í The Overlap Fan Debate og sagði að hann myndi ekki biðjast afsökunar.
„Það sem við sögðum var kannski ekki vel orðað, en ég ætla ekki að biðjast afsökunar,“ sagði Scholes.
Hann viðurkenndi þó að líkamlegur munur væri augljós milli Martínez og Haaland, en bætti við að Martínez hefði aðeins átt einn góðan leik og vísaði í frammistöðu hans gegn Brighton og Burnley í leikjum þar á undan.
Scholes sagði að gagnrýni væri hluti af því að spila fyrir Manchester United og Martínez þyrfti einfaldlega að takast á við hana.