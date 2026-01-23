Kemur líklega beint inn í liðið hjá City – Guardiola segist vita hvert vandamálið er

Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City, hefur staðfest að nýi varnarmaðurinn Marc Guéhi gæti leikið sinn fyrsta leik fyrir félagið strax á morgun.
„Já, já. Mjög góð kaup, sérstaklega þar sem hann er miðvörður. Virkilega góður,“ sagði Guardiola þegar hann var spurður um frumraun Guéhi.
Guéhi, sem er landsliðsmaður Englands og var fyrirliði Crystal Palace, er sagður geta styrkt varnarleik City sem hefur verið brothættur. Guardiola lagði þó áherslu á að vandinn snúist ekki um einn leikmann.
„Ég hef tilfinningu fyrir því að hann hjálpi, en brothættan snýst ekki bara um einn leikmann. Ég veit hver lausnin er og hún tengist ekki einum einstaklingi,“ sagði Guardiola.
Hann bætti við að kröfurnar hjá Manchester City væru gríðarlegar. „Við megum ekki tapa leikjum. Manchester City er svo fullkomið félag að við getum ekki leyft okkur það. Nú þurfum við að breyta hugarfarinu og vinna leikina á morgun og á miðvikudag,“ sagði Guardiola að lokum.