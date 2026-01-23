Gamall félagi David Beckham brjálaður og stígur fram – Opnar sig um hvernig hann hagar sér í raun og veru

Fyrrum leikmaður Manchester United, John O’Kane, hefur brugðist opinberlega við yfirlýsingu Brooklyn Beckham um samband hans við foreldra sína, David og Victoriu Beckham.
Brooklyn birti á dögunum langa yfirlýsingu á Instagram þar sem hann sagðist ekki vilja sættast við fjölskyldu sína að svo stöddu og sakaði foreldra sína um að stjórna sér og umræðunni og hafa reynt að grafa undan sambandi hans við eiginkonu sína, Nicolu Peltz.
Hann hélt því einnig fram að móðir hans hefði hætt við að sauma brúðarkjól Nicolu með skömmum fyrirvara fyrir brúðkaupið 2022.
Í kjölfarið steig O’Kane, sem lék með David Beckham á yngri árum hjá Manchester United, fram á samfélagsmiðlinum X.
„Ég bjó með Beckham í nokkur ár. Við skulum segja að hann vill vera við algjöra stjórn og er heltekinn af fullkomnun. Vörumerkið Beckham ætti aldrei að koma á undan börnunum þínum, sama hvað gerðist!“ skrifaði hann harðorður.