United setur pressu á Bruno og vilja svör áður en hann fer á HM

Manchester United hyggst gera portúgalska miðjumanninum Bruno Fernandes ljóst að félagið vilji halda honum í að minnsta kosti eitt ár til viðbótar. Samkvæmt ESPN vilja stjórnendur United fá skýra niðurstöðu frá fyrirliðanum áður en HM í sumar hefst.
Fernandes, sem er 31 árs, hefur verið einn mikilvægasti leikmaður Manchester United frá því hann gekk til liðs við félagið árið 2020. Hann hefur gegnt lykilhlutverki í sóknarleik liðsins, jafnt sem fyrirliði innan vallar og utan, og hefur oft borið liðið á herðum sér á erfiðum tímum.
Forráðamenn United telja mikilvægt að tryggja framtíð Fernandes sem fyrst til að skapa stöðugleika í leikmannahópnum fyrir næsta tímabil.
Þá vill félagið forðast óvissu í kringum lykilleikmenn á meðan stórmót eins og Heimsmeistaramótið stendur yfir.
Fernandes á enn nokkur ár eftir af samning við United, en framtíð hans hefur verið til umræðu að undanförnu þar sem áhugi hefur verið sagður frá öðrum stórfélögum í Evrópu.