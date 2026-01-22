United sendir fyrirspurn til Barcelona – Gætu fengið samkeppni frá botnliðinu

fbpx
Fimmtudagur 22.janúar 2026

Helgi Fannar Sigurðsson
Fimmtudaginn 22. janúar 2026 21:00

Manchester United hefur sent fyrirspurn til Barcelona vegna miðjumannsins Marc Casado, ef marka má spænska miðilinn Mundo Deportivo.

Casado er 22 ára varnarsinnaður miðjumaður sem kom úr La Masia-akademíu Barcelona. Auk United hefur botnlið Wolves í ensku úrvalsdeildinni einnig sett hann á sinn óskalista fyrir sumargluggann ef marka má þessar fréttir.

Áhugi United er hluti af endurnýjun á miðjunni sem fyrirhuguð er sumarið 2026. Félagið er einnig orðað við leikmenn á borð við Adam Wharton, Carlos Baleba, Elliot Anderson og Joao Gomes.

Komi Casado á Old Trafford er því mun líklegra að það yrði í sumar en nú í janúarglugganum.

Cadado hefur spilað 19 leiki fyrir Börsunga í öllum keppnum það sem af er þessari leiktíð.

