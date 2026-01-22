United sendir fyrirspurn til Barcelona – Gætu fengið samkeppni frá botnliðinu

Manchester United hefur sent fyrirspurn til Barcelona vegna miðjumannsins Marc Casado, ef marka má spænska miðilinn Mundo Deportivo.
Casado er 22 ára varnarsinnaður miðjumaður sem kom úr La Masia-akademíu Barcelona. Auk United hefur botnlið Wolves í ensku úrvalsdeildinni einnig sett hann á sinn óskalista fyrir sumargluggann ef marka má þessar fréttir.
Áhugi United er hluti af endurnýjun á miðjunni sem fyrirhuguð er sumarið 2026. Félagið er einnig orðað við leikmenn á borð við Adam Wharton, Carlos Baleba, Elliot Anderson og Joao Gomes.
Komi Casado á Old Trafford er því mun líklegra að það yrði í sumar en nú í janúarglugganum.
Cadado hefur spilað 19 leiki fyrir Börsunga í öllum keppnum það sem af er þessari leiktíð.