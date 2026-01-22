Þetta er sögð vera upphæðin sem Guðmundur fékk fyrir að velja Akranes um helgina

Guðmundur Þórarinsson gekk í raðir ÍA um helgina en heimkoma hans úr atvinnumennsku hefur vakið mikla athygli. ÍA hafði betur í baráttu við FH og fleiri lið.
Í Þungavigtinni í gær var því haldið fram að Guðmundur hefði fengið virkilega væna summu fyrir það að skrifa undir hjá ÍA.
Kristján Óli Sigurðsson sagði frá því að Guðmundur hefði fengið 7 milljónir króna fyrir að skrifa undir hjá ÍA, hann gerði svo tveggja ára samning og fær vafalítið vel borgað.
Guðmundur kemur til ÍA á frjálsri sölu frá armenska félaginu FC Noah eftir 13 ára feril í atvinnumennsku erlendis. Á atvinnumannaferli sínum hefur Guðmundur leikið í Noregi, Svíþjóð og Danmörku, í MLS-deildinni í Bandaríkjunum og í grísku úrvalsdeildinni.
Á ferlinum hefur Guðmundur meðal annars orðið norskur deildar- og bikarmeistari með Rosenborg, meistari í MLS-deildinni með New York City FC, og deildar- og bikarmeistari með FC Noah. Guðmundur á 15 A-landsleiki að baki fyrir íslenska karla landsliðið en hann verður 34 ára á þessu ári.