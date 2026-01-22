fbpx
Fimmtudagur 22.janúar 2026

Þetta er listinn yfir launahæstu ensku knattspyrnumennina í dag

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 22. janúar 2026 09:00

Marc Guehi

Launalisti hæst launuðu ensku landsliðsmannanna fyrir HM hefur verið birtur og þar er nokkuð óvænt nafn efst á blaði.

Thomas Tuchel er nú að móta enska landsliðshópinn fyrir HM í Norður-Ameríku og stefnir á að binda endi á 60 ára bið Englands eftir Heimsmeistaratitli. Þar sem aðeins 26 leikmenn mega vera í lokahópnum er ljóst að sum stór nöfn, á gríðarlegum launum, gætu setið heima.

Hæst launaði enski knattspyrnumaðurinn er Ivan Toney, sem gekk til liðs við Al-Ahli í Sádi-Arabíu frá Brentford árið 2024. Hann skrifaði undir fjögurra ára samning og þénar samkvæmt Capology um 425 þúsund pund á viku.

Næstur á listanum er fyrirliðinn Harry Kane, sem fær um 416 þúsund pund á viku hjá Bayern München. Í þriðja sæti er Jude Bellingham hjá Real Madrid með um 347 þúsund pund í vikulaun. Enginn þessara þriggja leikur í ensku úrvalsdeildinni.

Marcus Rashford var með 325 þúsund pund í vikulaun hjá Manchester United, en er sagður fá um 233 þúsund pund á viku á láni hjá Barcelona. Svipað gildir um Jadon Sancho, sem er á lægri launum á láni hjá Aston Villa.

Raheem Sterling er enn einn hæst launaði leikmaður úrvalsdeildarinnar með 325 þúsund pund á viku, en er utan liðs hjá Chelsea og ólíklegur í HM-hópinn.

Marc Guehi hefur hins vegar stokkið hátt upp listann eftir félagaskipti til Manchester City, þar sem hann skrifaði undir fimm og hálfs árs samning upp á um 300 þúsund pund á viku.

