Fimmtudagur 22.janúar 2026

Tæpur hálfur milljarður í vaskinn ef allt fer á versta veg

Tæpur hálfur milljarður í vaskinn ef allt fer á versta veg

Fimmtudaginn 22. janúar 2026 18:00

Meiðsli Jack Grealish gætu reynst Everton afar kostnaðarsöm á seinni hluta tímabilsins í ensku úrvalsdeildinni.

Grealish, sem er á láni hjá Everton frá Manchester City, hefur verið einn besti leikmaður liðsins á tímabilinu með tvö mörk og sex stoðsendingar í 20 deildarleikjum. Nú liggur fyrir að hann gæti orðið frá keppni í allt að 12 vikur vegna gruns um álagsbrot í fæti.

Everton greiðir um þrjá fjórðu hluta af launum Grealish, sem nema um 300 þúsund pundum á viku hjá City. Það þýðir að félagið greiðir um 225 þúsund pund á viku , eða allt að 2,7 milljónir punda á meðan hann er frá keppni, í versta falli.

Everton hefur kauprétt á Grealish fyrir 50 milljónir punda næsta sumar, en óvíst er hvort félagið muni ganga frá þeim kaupum í ljósi meiðslanna.

Meiðslin eru einnig mikið áfall fyrir Grealish sjálfan, þar sem þau gætu komið í veg fyrir endurkomu hans í enska landsliðið fyrir HM 2026.

