Sögur um að Cole Palmer vilji fara frá Chelsea farnar að heyrast

Fyrrum varnarmaður Chelsea, Marcel Desailly, hefur gefið í skyn að Cole Palmer gæti farið frá félaginu ef hann missir trú á verkefnið hjá Chelsea. Palmer hefur verið lykilmaður hjá Lundúnaliðinu frá því hann kom frá Manchester City sumarið 2023 og varð fljótt einn besti leikmaður hins unga og efnilega hóps.
Eftir frábært fyrsta tímabil hefur Palmer þó ekki náð sömu hæðum á leiktíðinni 2024–25 og hefur átt við viðvarandi meiðsli að stríða, meðal annars í náranum. Frammistaða hans í 2-0 sigri Chelsea á Brentford um síðustu helgi vakti athygli stuðningsmanna, en Palmer fagnaði ekki marki sínu úr vítaspyrnu og virtist fjarri sinni vanalegu léttleika eftir leik.
Þar sem vangaveltur hafa aukist um framtíð hans sendi Desailly eigendum félagsins, BlueCo, skýr skilaboð. „Ef Cole Palmer ákveður að yfirgefa Chelsea er það hans mál, en hann þarf að bera virðingu fyrir félaginu sem gaf honum tækifærið til að verða sá leikmaður sem hann er í dag,“ sagði Desailly í samtali við Card Player.
Desailly kvaðst vilja sjá Palmer áfram á Stamford Bridge og sagði hann hafa lykilhlutverki að gegna, þrátt fyrir að fyrrverandi knattspyrnustjóri, Enzo Maresca, hafi notað hann í mismunandi stöðum. Hann bætti við að Palmer þyrfti fyrst og fremst stöðugleika, skýrt leikskipulag og að ná fullri heilsu áður en framtíðin yrði rædd frekar.