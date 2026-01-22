Mætti í beina útsendingu tveimur vikum eftir andlátið í fjölskyldunni – „Það var óvanalegur kvíði“

Gabby Logan viðurkennir að hún hafi glímt við óvanalegan kvíða þegar hún sneri aftur á sjónvarpsskjáinn í fyrsta sinn eftir andlát föður síns.
Logan, 52 ára, sneri aftur til starfa á Prime Video á þriðjudagskvöldið þegar Arsenal vann Inter Mílanó 3-1 á San Siro í Meistaradeildinni. Endurkoman kom tveimur vikum eftir að faðir hennar, Terry Yorath, fyrrverandi leikmaður Leeds og velska landsliðsins, lést 75 ára að aldri eftir stutt veikindi.
Logan hafði verið að stýra Match of the Day þegar hún þurfti að yfirgefa þáttinn skyndilega vegna „fjölskylduaðstæðna“. Nú segir hún fótboltann hafa hjálpað sér og fjölskyldunni mikið í sorgarferlinu.
„Ég ætla ekki að þykjast að þetta hafi verið auðvelt,“ skrifaði Logan á Instagram.
„Síðast þegar ég var að kynna fótboltaþátt fékk ég símtal sem hefur gjörbreytt lífi okkar. Þannig að það var ákveðinn óvanalegur kvíði og smá uggur við að ferðast til Mílanó.“
Hún hrósaði teymi Prime Video sérstaklega. „Fótboltafjölskyldan hjá Prime er svo yndisleg og á endanum var frábært að vera aftur komin og gera það sem ég elska svo mikið og auðvitað gaf Arsenal okkur frábæra sögu til að segja.“
Að lokum bætti hún við. „Á þessum tveimur vikum síðan pabbi lést hefur fótboltinn virkilega verið afl til góðs í lífi okkar. Samfélagið er sterkt og stígur fram þegar á þarf að halda og við munum aldrei gleyma því.“