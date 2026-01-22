Lærisveinar Freys komu þrisvar til baka – Sterkur sigur Villa í Tyrklandi

Níu leikjum var að ljúka í næstsíðustu umferð deildarkeppni Evrópudeildarinnar og voru Íslendingar á ferðinni.
Íslendingalið Brann, með Frey Alexandersson í brúnni, kom þrisvar til baka og skoraði dramatískt jöfnunarmark á tíundu mínútu uppbótartíma gegn öðru Íslendingaliði, Midtjylland. Lokatölur urðu 3-3, en landsliðsmarkvörðurinn Elías Rafn Ólafsson varði mark danska liðsins. Eggert Aron Guðmundsson og Sævar Atli Magnússon eru á meiðslalistanum hjá Brann.
Daníel Tristan Guðjohnsen kom inn á í restina fyrir Malmö í 0-1 tapi gegn Rauðu stjörnunni. Arnór Sigurðarson var ónotaður varamaður.
Aston Villa vann sterkan 0-1 útisigur á Fenerbahce, en öll úrslit kvöldsins hingað til eru hér að neðan. Níu leikir til viðbótar hefjast svo nú klukkan 20.
Úrslit kvöldsins
Bologna 2-2 Celtic
Brann 3-3 Midtjylland
Fenerbahce 0-1 Aston Villa
Feyenoord 3-0 Sturm Graz
Freiburg 1-0 Maccabi Tel Aviv
Malmö 0-1 Rauða stjarnan
PAOK 2-0 Real Betis
Plzen 1-1 Porto
Young Boys 0-1 Lyon