Gaf leikmönnum frí fyrir átökin gegn United um helgina

Mikel Arteta ákvað að gefa leikmönnum Arsenal tveggja daga frí eftir krefjandi vikur þar sem liðið spilaði fjóra útileiki í röð.
Arsenal tryggði sér sæti í 16-liða úrslitum Meistaradeildarinnar á þriðjudagskvöld þegar liðið lagði Inter 3-1 á San Siro.
Leikurinn var sá fjórði í röð á útivelli, en fyrir hann höfðu Skytturnar heimsótt Portsmouth, Chelsea og Nottingham Forest.
Liðið flaug beint heim frá Mílanó eftir leikinn og kom til Englands snemma morguns. Engin æfing var haldin í kjölfarið og leikmenn fengu einnig frí í dag áður en undirbúningur fyrir næstu verkefni hefst á morgun.
Arsenal snýr aftur á Emirates á sunnudag þegar Manchester United kemur í heimsókn.