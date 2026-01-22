Fluttur að heiman nokkrum dögum eftir að eiginkonan neitaði fyrir að hann væri að halda framhjá

Fyrrverandi Chelsea-leikmaðurinn Álvaro Morata er sagður hafa flutt af heimili fjölskyldu sinnar eftir að eiginkona hans, fyrirsætan Alice Campello, neitaði sögusögnum um að hann hefði verið henni ótrúr. Þetta herma spænskir fjölmiðlar.
Morata og Campello slitu hjónabandi sínu skömmu eftir að Spánn vann EM 2024, en þau höfðu verið gift í sjö ár. Parið ákvað síðar á síðasta ári að gefa sambandinu annað tækifæri. Nú greinir spænska tímaritið Hola þó frá því að þau hafi búið í sitthvoru lagi í nokkrar vikur.
Samkvæmt fréttinni hefur Morata flutt af heimili fjölskyldunnar og Campello er nú ein eftir með fjögur börn þeirra, tvíburana Alessandro og Leonardo, auk Edoardo og Bellu.
Þrátt fyrir þetta er samband þeirra sagt kurteist og hafa hvorki Morata né Campello tjáð sig opinberlega um málið.
Fréttirnar koma í kjölfar þess að Campello neyddist til að hafna orðrómi um að Morata hefði átt í ástarsambandi við Elenu Sirigu, sérfræðing í íþróttastjórnun. Campello sagði Sirigu vera fjölskylduvin sem hún hefði þekkt í mörg ár og fullyrti að ásakanirnar væru rangar og ósanngjarnar.
Morata leikur nú á Ítalíu eftir að hafa gengið til liðs við Como á láni frá AC Milan, en hann hafði áður reynt að knýja fram félagaskipti aftur til Spánar.