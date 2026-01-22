Eltast við enska landsliðsmanninn vegna meiðsla

Aston Villa hefur sett enska landsliðsmanninn Ruben Loftus-Cheek á óskalista sinn en félagið leitar nú leiða til að styrkja miðjuna eftir að Frakkinn Boubacar Kamara varð fyrir alvarlegum hnémeiðslum.
Kamara, sem er 26 ára, er talinn verða frá keppni í lengri tíma og hefur það sett strik í reikningana hjá Villa fyrir seinni hluta tímabilsins.
Loftus-Cheek, sem er 29 ára gamall, leikur með AC Milan á Ítalíu þar sem hann hefur verið mikilvægur hluti af liðinu síðan hann gekk til liðs við félagið frá Chelsea.
Hann hefur mikla reynslu bæði úr ensku úrvalsdeildinni og á alþjóðavettvangi með enska landsliðinu, sem gerir hann að áhugaverðum kosti fyrir Villa.
Samkvæmt Telegraph er Aston Villa tilbúið að kanna möguleika á að fá Loftus-Cheek til liðs við félagið, annaðhvort með varanlegum kaupum eða láni, til að tryggja breidd og gæði á miðsvæðinu á meðan Kamara er frá.