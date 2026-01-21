Þungt högg fyrir Grealish

Jack Grealish gæti misst af restinni af tímabilinu eftir að hafa meiðst á fæti. Talið er að hann sé fótbrotinn og um álagsmeiðsli séu að ræða. Grealish mun hitta sérfræðing á næstu dögum til að fá nánari greiningu.
Meiðslin eru mikið áfall fyrir þennan þrítuga Englending, sem hafði verið í góðum gír hjá Everton eftir að hafa verið lánaður frá Manchester City síðasta sumar.
Grealish hefur tekist að koma ferli sínum aftur af stað undir stjórn David Moyes. Hann hefur leikið 20 deildarleiki á tímabilinu, skorað tvö mörk og lagt upp sex, sem jafnar árangur hans hjá City á öllu síðasta tímabili.
Everton hefur kauprétt á Grealish fyrir 50 milljónir punda og greiðir stóran hluta launa hans. Þrátt fyrir meiðslin er ekki útilokað að félagið nýti þann möguleika.
Meiðslin gætu jafnframt gert út um draum Grealish um sæti í enska landsliðinu á HM, en síðasti landsleikur hans var í október 2024 gegn Finnlandi.