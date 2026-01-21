Rooney fékk áhugaverða spurningu í beinni og var fljótur að svara – „Við myndum slátra þeim“

Wayne Rooney lét ekki bíða eftir sér þegar hann var spurður hvernig Manchester United-lið hans frá 2008 myndi standa sig gegn Arsenal-liði Mikel Arteta sem nú berst um meistaratitilinn.
Goðsögn Manchester United var í hlutverki sérfræðings þegar Arsenal mætti Inter Mílanó í Meistaradeildinni á þriðjudagskvöld. Lundúnaliðið er enn á lífi í öllum fjórum keppnum tímabilsins og hefur byggt upp sterka forystu á toppi ensku úrvalsdeildarinnar í leit sinni að fyrsta meistaratitlinum í langan tíma.
Þrátt fyrir góðan árangur Arsenal á þessu tímabili var Rooney fljótur að draga úr sögulegum samanburði. Theo Walcott, fyrrum leikmaður Arsenal, spurði Rooney beint út og lýsti United-liðinu frá 2008, sem innihélt leikmenn á borð við Paul Scholes, Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez og Rio Ferdinand, sem besta liði sem hann hefði nokkru sinni mætt.
Svar Rooney var stutt og snöggt. „Við myndum slátra þeim,“ sagði hann og vakti mikinn hlátur hjá Walcott og kynninum Gabby Logan.
