Mesti ólátabelgur enska boltans í tómum vandræðum – Var að koma úr löngu banni og ákvað þá að skalla mann

Stjóri Preston, Paul Heckingbottom, hefur fordæmt agaleysi Milutin Osmajic og kallað framkomu hans algjörlega óásættanlega eftir að framherjinn skallaði John Lundstram, leikmann Hull City, í leik liðanna á þriðjudagskvöldið.
Atvikið átti sér stað í uppbótartíma á Deepdale þegar Preston var 3-0 undir í ensku B-deildinni. Osmajic sást fyrst ýta Lundstram frá sér, sem leiddi til þess að leikmenn beggja liða og dómarinn Stephen Martin hlupu að þeim. Skömmu síðar skallaði Osmajic Lundstram beint fyrir framan dómarann, sem brást skjótt við og sýndi honum rauða spjaldið.
Osmajic er nýlega mættur aftur á völlinn eftir að hafa verið í löngu banni fyrir kynþáttaníð.
Osmajic virtist brosa þegar honum var vísað af velli, áður en hann huldi andlit sitt með treyjunni á leið sinni út af. Hann á nú yfir höfði sér sjálfvirkt þriggja leikja bann fyrir ofbeldisfulla framkomu. Atvikið kveikti einnig óeirðir þar sem einn starfsmaður frá hvoru liði var rekinn af velli.
During his time at Preston, Milutin Osmajic has received an 8 match ban for biting someone, a 9 match ban for racially abusing another player, and tonight he received a straight red card for m headbutting Hull’s John Lundstram.
