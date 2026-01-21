Hollendingarnir reyna áfram en United er tregt til að sleppa honum

Manuel Ugarte er áfram orðaður frá Manchester United og við Ajax, sem vill fá hann á láni samkvæmt The Athletic.
Miðjumaðurinn gekk í raðir United frá Paris Saint-Germain fyrir síðustu leiktíð en hefur ekki staðið undir væntingum á Old Trafford.
Ajax hefur verið á höttunum á eftir Ugarte í þessum mánuði en nú segir The Athletic að United vilji helst halda honum. Þá hefur verið fjallað um að launakröfur leikmannsins gætu þvælst fyrir hollenska stórliðinu.
Ugarte kom inn á sem varamaður á 81. mínútu í fyrsta leik Michael Carrick við stjórnvölinn, í 2-0 sigri á grönnunum í Manchester City.